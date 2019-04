recuperar per justícia

El Club Natació Minorisa, l'Ajuntament de Manresa i Aigües de Manresa estan promovent una operació en diversos fronts per posar en valor l'impressionant historial esportiu de la ciutat en el món de la natació i el waterpolo. D'una banda, han iniciat gestions per recuperar el nom original de l'entitat, Club Natació Manresa, que va ser abandonat quan un deute inassumible com a gestor de les instal·lacions de la piscina el va portar a la insolvència. Ara, liquidat el problema administratiu, es repararà aquella decisió i Manresa tornarà a tenir un club fundat el 1933, dels més antics del país i amb una tradició que serà remarcada amb les dues altres accions que hi ha en marxa: una, la imposició del nom de Manel Estiarte a les piscines, merescut acte de justícia que reivindicarà per a la ciutat (seria absurd no fer-ho) un dels millors esportistes catalans de tots els temps; una altra, la creació d'un espai de divulgació que recordarà que, un dia, la selecció espanyola de waterpolo va guanyar una medalla d'or olímpica amb tres manresans a dins, entre altres fites. També és de justícia fer-ho ben present.