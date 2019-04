Eleccions a la granja

Jordi Estrada

Com cada quatre anys, l'amo de la granja va convocar tot el bestiar a unes eleccions per escollir el seu representant. Hi varen con-córrer el gos, el boc i el gat. En els seus programes electorals, el representant caní va proposar avançar l'edat de jubilació als cinc anys, el boc va defensar l'aprovació de la poligàmia i el gat va reclamar una alimentació més rica en peix. En els mítings de campanya, porcs, xais i gallines se'ls escoltaven sense parar-hi gaire atenció. En primer lloc, perquè no acostumaven a mostrar cap interès per res i, segonament, perquè la seva esperança de vida era molt inferior als cinc anys, la poligàmia la patien més que gaudir-la i el ranxo ja els estava bé. Però heus aquí que als guarans no se'ls va autoritzar presentar-se a les eleccions perquè un dia van bramar davant els nassos del granger, actitud que la resta d'animals de la granja va considerar poc patriòtica. Tant és així que el dia de les eleccions, i per por que se'ls escapés cap nou bram, els guarans van ser reclosos preventivament a l'estable. Mentrestant, el granger, per tal d'aparentar una certa neutralitat, va confiar al seu amic el senyor llop la preparació de la jornada electoral. I abans que el gall anunciés amb el seu cant l'inici de les votacions, el llop va advertir els porcs, les gallines i els xais de l'ensarronada, ja que guanyés qui guanyés els animals de la granja continuarien essent explotats i sacrificats, mentre que el gos, el boc i el gat seguirien vivint a cos de rei, i menjant costelletes de xai arrebossades amb ou i uns bons talls d'embotit. Els candidats, veient-se descoberts i amenaçats, es refugiaren al mas amb el granger, de manera que el senyor llop, alliberat de qualsevol risc, va organitzar una barbacoa familiar, en què fins i tot les plomes de l'aviram van servir per guarnir el pastís final. L'endemà, en presenciar la catàstrofe, granger i candidats van fer públic un comunicat conjunt en què es van plànyer de la insolidaritat dels guarans, encara presos i amb morrió, per no haver foragitat el llop amb els seus brams.