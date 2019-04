Joan Barbé

Potser no és una expressió acadèmicament gaire correcta, però és un dia en què cal agafar la papereta i ficar-la fins al fons, vivim una jornada en què ens hi juguem massa per quedar-nos a casa i no anar a votar. Fa uns quants anys, quan exercia la professió periodística en actiu, vaig tenir l'oportunitat i el privilegi d'entrevistar la recentment desapareguda Neus Català, una persona a qui penso que no s'ha fet la justícia de la memòria que es mereix; en un dia com avui se'm fa impossible deixar de pensar en ella, en aquella mirada que em va commoure i emocionar, en els ulls d'algú que va dedicar tota la fermesa, energia i principis d'una vida a lluitar per explicar-nos el que va passar i mai més pot tornar a succeir: la pèrdua de les llibertats, la prostitució de la justícia, la denigració dels valors i la degradació de la condició humana, al servei del feixisme.



Generals?, aquestes eleccions van de Catalunya, oi tant que sí!, això és el que ens han fet escoltar durant tota una campanya en què la intolerància cap al dret a decidir d'un poble ha estat l'argument de confrontació i negació majoritària. Segurament moltes i molts teniu la perillosa temptació de no exercir el vostre dret democràtic perquè penseu que us han decebut, s'han fet enrere, us han enganyat, no s'han posat d'acord i han traït la veu del carrer; però davant aquesta sensació de pessimisme, s'imposa la necessitat de pensar que cada vot que no defensi els nostres drets servirà per aixafar-los; poseu-vos una pinça al nas, feu el cor fort, traïu el vostre immobilisme potser justificat, però voteu.



No és cert que la ultradreta estigui dient el que no es pot dir, diuen el mateix que van estar dient durant quaranta anys d'opressió; les seves idees no són noves ni conviden a l'evolució, al contrari, són una amenaça real que poden dur aquest regne d'Espanya cap a la involució. Avui votem per no donar la raó a les marqueses que diuen que «el separatismo es una peste que lo contamina todo», votem perquè els nostres «sí» tinguin el mateix valor que els seus «no», perquè no hi hagi cap indret on es puguin tirotejar figures dels nostres càrrecs electes amb la benedicció legal entremig de la gresca i els aplaudiments de tot un poble, per oposar-nos a un odi que no és normal ni natural, votem perquè no surti tan barat insultar les legítimes aspiracions de llibertat d'una nació... però sobretot votem perquè la vida de persones com Neus Català, en favor dels drets, la justícia social i la dignitat humana més essencial, que fins ara ens han fet avançar, no caigui en l'oblit ni la seva lluita hagi estat inútil.



Després d'un temps massa llarg en què s'han perdut totes les formes, avui el nostre vot és més important que mai per arribar al fons.