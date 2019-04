llistes i compromís

Aquesta setmana s'han donat a conèixer les llistes que concorreran a les properes eleccions municipals. Més de 400 per al conjunt de 162 municipis que componen l'àrea de Regió7. Fent un càlcul a l'engròs, això suposa més de 5.000 persones que, en un grau o altre, han pres el compromís de poder sortir escollits per als propers quatre anys per debatre i gestionar el bé comú i el futur dels nostres pobles i ciutats, ja sigui des dels respectius governs o a través del treball des de les oposicions. Dels qui componen les llistes, la major part ni tan sols arribaran a tenir mai una acta de regidor perquè, per la seva posició a la candidatura, no arribaran a ser escollits. Però sigui quin sigui el paper que acabi tenint cadascun després de les eleccions, des dels futurs alcaldes fins als qui quedin a la reserva, passant per tots els que integraran els plens municipals, cal dedicar-los un reconeixement pel pas endavant. Dedicar temps i esforços als afers públics és un compromís que pocs s'atreveixen a assumir.