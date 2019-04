El 40% de les persones s'inventen els seus primers records. Així ho determina un estudi realitzat per investigadors de la Universitat de la City de Londres i publicat a la revista Psychological Science que assegura que la memòria més antiga de les persones és d'entre 3 anys i 3 anys i mig d'edat. La cosa funciona així: es creen representacions mentals que esdevenen experiències que emergeixen de la memòria en forma de records. Després de molt emergir semblen venir d'un temps passat quan no van succeir mai. Això continua passant al llarg de la vida. El cert és que la percepció és una eina tan subjectiva que dues persones poden tenir visions oposades del mateix arbre. Poden haver viscut vides diferents sota la mateixa ombra. De fet, no són els ulls que miren el que poden fer que una mateixa persona sigui vulgar o extraordinària? El mateix arbre descrit per mi o per vostè serien arbres diferents. Veuríem coses distintes en ell i les integraríem a una vivència que no és la mateixa des de les arrels fins a les fulles més altes. Es tracta d'una meravellosa capacitat que es converteix en una altra cosa quan no es tracta de persones que creuen haver viscut coses que no han viscut o d'interpretacions dispars sinó d'ignorar conscientment fets constatables. Hi ha qui a això li pot dir memòria selectiva de la mateixa forma que per a un altre la paraula correcta és error.