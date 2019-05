L'esperit Serra de Noet

Minuts abans de l'arribada de Josep Bargalló, el conseller d'Educació, va entrar per l'accés principal del flamant Serra de Noet de Berga una furgoneta. I les professores que la van veure van exclamar a l'uníson «les fotocopiadores!». Són rebudes amb somriures. La soferta comunitat educativa d'aquest centre viu en un núvol d'alegria perquè ha vist complert un somni. Després de tretze anys d'existència en la precària provisionalitat d'uns barracons, ara han entrat al meravellós món dels edificis d'obra. Acaben de treure el llacet del seu tresor i n'estan encantats. Des del 2006 a la conselleria d'Educació hi ha hagut Marta Cid, Joan Manuel del Pozo, Ernest Maragall, Irene Rigau, Meritxell Ruiz, Clara Ponsatí i Josep Bargalló. I l'alcaldia de Berga l'han ocupat Ramon Camps, Juli Gendrau i Montse Venturós. Sort que aquest equipament estava considerat d'execució prioritària! El més important, però, no és això. És l'entusiasta esperit Serra de Noet. La ferma voluntat de professors, pares i alumnes de no defallir per assolir aquest esplèndid equipament i de tirar endavant sempre. S'ha vist en el trasllat, un cop més. Tothom hi ha col·laborat, nois i noies han dedicat les seves hores de servei a la comunitat a carretejar i instal·lar ordinadors, fer i desfer caixes amb pares i mares, professors agençant mil i una coses. Benvinguts a casa vostra.