El comptador, missió impossible... by Renfe i Adif

Pep Garcia

Senyors incompetents d'ADIF i Renfe, respectivament. Amb voluntat de servei els explico com ho han de fer. Un cop ja tenen les obres acabades de la nova remodelació de la trista estació de trens Renfe de la maltractada ciutat de Manresa, agafen les respectives agendes i queden un dia per anar, junts si cal, a un punt de servei. Dic junts perquè es veu que entre l'un i l'altre no es posen d'acord en qui ha d'anar a contractar un putu comptador de la llum per poder tenir llum i fer anar els ascensors de l'estació, des de fa mesos. Busquen al web d'Endesa el punt de servei més proper i se n'hi van. Veuran que a Manresa hi ha una bona xarxa de punts de servei disposadíssims a fer-los aquesta «alta». Triïn els que els vagi més bé i se n'hi van. Hi entren. Demanen tanda. Veuran que la majoria de punts de servei tenen un dispensador de torn. Com a les peixateries. S'asseuen i mentre esperen tanda poden aprofitar per parlar de les seves coses, que són moltes. I de les coses en què no es posen d'acord, que són la majoria. No vagin amb pressa, als punts d'atenció sol haver-hi molta afluència de ciutadans que, a diferència de vostès, tenen molt clar quins són els tràmits per donar d'alta un comptador ja sigui domèstic o d'empresa. Es faran creus de com procurem de ser responsables amb les nostres coses i responsabilitats, els ciutadans normals. Aprofitin per aprendre'n, en comptes d'anar sempre donant lliçons. Mentre s'apropa el seu torn, repassin que ho porten tot. A Endesa –que és dels seus– li costa poc o gens dir que falta algun paper i que has de tornar un altre dia. I ben fet que fa. Vostès, els papers –pel que fa a Manresa– fa temps que els han perdut, però no pateixin, a fi que el comptador de llum que falta es posi en marxa, seran ben tractats. Vagin a la taula que els indicarà el panell lluminós en el moment que els toqui, s'asseuen, saluden i demanen l'alta per al comptador per fer anar els llums i els ascensors. Com que són Adif i Renfe, no dubto que ho tindran tot en regla. L'operari els farà el tràmit, els demanarà els papers i, molt important, el número de c/c on domiciliar el pagament. La gestió dura pocs minuts i sol anar bé a la primera. Sempre que estiguin al corrent de pagament, que això espero... Signen, recullen còpia i se'n van, que Endesa vindrà tot seguit a donar-los llum. I ja està. I sap greu si per fer aquest senzill tràmit dos homes (o dones) executius i molt ocupats com vostès han perdut un matí de la seva vida. Disculpin l'espera, però és que, per si no ho saben o no en són conscients, darrere seu hi ha tota una ciutat i una comarca pendents que vostès tinguin llum a l'estació de Renfe per posar-la en marxa com cal. Ho veuen? No ha estat tan difícil, oi? Amb vostès, tot és tan difícil... que ja ens hi hem acostumat. Quins ous!