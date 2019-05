On són els intermitents?

El Montepio de Conductors Sant Cristòfol Manresa-Berga ha presentat al pressupost participatiu 2019 de Manresa dues propostes: uns passos de vianants que s'il·luminen de nit o en condicions atmosfèriques adverses quan detecten que algú vol travessar, i uns boxs modulars per aparcar la bici per evitar que la robin. La primera és una de les quatre que es faran.

De cara a properes edicions, els vull fer una humil proposta per si tenen pensat tornar a oferir idees als pressupostos que vindran. Es tractaria de fer un curset adreçat a tots aquells conductors de Manresa que, sigui per la raó que sigui, han oblidat on tenen el comandament per accionar l'intermitent quan han de girar a la dreta o a l'esquerra. No farien falta gaires classes. Amb una n'hi hauria prou per recordar-los-ho. La sessió fins podria incloure un PowerPoint amb imatges de l'interior d'un vehicle on quedés clarament identificat el botó o la palanca o el que sigui per encendre l'intermitent. Potser per a uns quants caldria una lliçó extra per aprendre a diferenciar la dreta de l'esquerra per si ho han oblidat. I per a altres, una tercera sessió per advertir-los que és més important posar l'intermitent quan es vol girar cap a una banda per indicar-ho a qui vagi darrere seu, que no pas llegir o enviar l'enèsim whatsapp del dia amb alguna informació totalment prescindible. Digue-li educació, digue-li civisme, digue-li empatia.