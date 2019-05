Els eterns oblidats

Aquests dies s'ha parlat de porters. D'un en especial, Iker Casillas. Malauradament no ha estat per una gesta esportiva. Un infart ha posat el focus mediàtic en el porter del Porto. Com no podia ser de cap altra manera, el de Móstoles ha rebut ànims de tothom, fins i tot dels que han estat rivals als terrenys de joc, com el cas de l'exporter del Barça Víctor Valdés. la salut està per sobre de qualssevol rivalitat per ferotge que hagi estat. Sigui com sigui, s'ha parlat de porters, els grans oblidats del futbol i també de la resta d'esports. Tant és així que fins i tot el també exporter i ara segon entrenador de l'Atlètic de Madrid, Mono Burgos, ha demanat que el dia 20 de maig (data de naixement de Casillas), sigui declarat Dia del Porter. Potser tampoc s'ha d'arribar tan lluny, però sí que en general hi ha pocs reconeixements als porters. Ells difícilment rebran la Pilota d'Or. Quan paren es diu que és la seva feina i, si no ho fas, que són un colador. El porter és el jugador més solitari de l'equip, fins i tot més que aquell davanter que juga sol en punta. També aquesta setmana, un altre porter, Ter Stegen, ha tingut el seu protagonisme al Barça, però cap diari ha obert la portada amb ell. Messi ha acaparat tot el protagonisme. És clar que l'argentí fa coses fins i tot sobrenaturals, però, davant el Liverpool, i amb l'1 a 0 al marcador, el porter alemany va evitar amb les seves intervencions que els anglesos es posessin fins i tot davant del marcador. Després, certament, va venir l'exhibició de Messi.