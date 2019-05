Guanyadors i guanyadores

El Calaf acaba de pujar de categoria. D'una de les lligues de regional. No tenen un estol d'estrelles, però tenen un equip competitiu en la seva categoria, superior a la resta, amb algunes individualitats de qualitat i amb molt de punt d'honor i de bloc. No només han estat els primers durant tota la lliga, sinó que són invictes. Els mateixos homes que han aconseguit aquest èxit segurament que poden mantenir el bloc bàsic de la nova categoria, però també els caldrà algun reforç.

És el mes de maig, i és un mes per als títols i per a les decepcions, perquè l'esport consisteix en aquesta dualitat, gua-nyar i perdre, saber ser millors per a la victòria i saber encaixar, també, les derrotes. Aquestes, però, moltes vegades arriben per dinàmiques de l'equip, per la manca de compromís en allò col·lectiu, per discrepàncies entre les parts que salten als ter-renys de joc o a les pistes. Per aquestes, o més ben dit, per als que no han intentat superar-se com a equip, haver-se entrenat tota la temporada haurà servit de ben poc, més enllà de tenir objectius del cap de setmana i haver practicat esport de manera assídua. En aquest mes de maig tan esportiu, unes noies que juguen a l'equip de bàsquet de Girona es proclamen, sorprenentment, campiones de la lliga estatal. Elles, les de Girona, i les del Calaf lluiten en categories menors, també han de ser competidores.