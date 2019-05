Apoderament i menys hostilitat, reivindicació i reconeixement de drets, inclusió i normalitat, trencar estereotips caducs i rancis. Això és el que reclamen una desena de persones transsexuals i transgènere de Catalunya que formen part de diferents llistes el 26-M per convertir els ajuntaments en el primer front contra l'odi i la discriminació. Tres d'elles, de casa nostra: Gina Serra i Joana López. de Sant Vicenç de Castellet, i Patrícia Vianor, de Bagà.

En una societat que necessita etiquetes per situar tot allò que surt de la norma, formar part d'aquest col·lectiu –i també de d'altres que no compleixen normes no escrites o codis de conducta, cànons estètics i un llarg etcètera– vol dir ser al punt de mira, patir discriminacions, exclusions, l'estigma. Tot allò que és diferent sol espantar-nos. Per què, si pot ser una oportunitat per aprendre, per ser més humans, per enriquir-nos? En canvi, preferim aïllar, invisibilitzar, assenyalar, excloure, agredir. Tan trist com real, una xacra. Un 85% de dones transsexuals està a l'atur, segons un estudi del sindicat UGT, n'hi ha que es veuen abocades a la prostitució i d'altres queden relegades a feines completament marginals

«Podem ser públiques i podem i volem canviar les coses», diu la baganesa Patrícia Vianor. Existeixen, són ben reals, de carn i ossos. Són persones amb totes les lletres.