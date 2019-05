L'esclat de les 'fake news' locals

El primer dia de campa-nya a la Catalunya Central i als Pirineus va ser per acabar-ne fart. I encara queden dues setmanes! Les polèmiques d'ahir són de poca talla política i va posar en evidència que hi ha persones que aspiren a representar els ciutadans a través de mentides i estragemes. Fake news municipals. Primer interrogant: el cens de Das està manipulat? El jutjat de Puigcerdà haurà d'investigar si realment hi hagut irregularitats, però sentir l'alcalde del municipi, Enric Laguarda (ERC), i el regidor no adscrit del municipi, Lluís Mas (que havia format part del govern local fins fa un any) era com ser a dues galàxies diferents. No es tracta d'uns fets que s'interpretin de diferents punts de vista, és que les dues versions no tenien res a veure. Algú menteix. Segon escenari, el numeret de Cs a Manresa. La cúpula del partit, amb Rivera i Arrimadas al capdavant, va ser a la capital del Bages per dir que a la ciutat «la gent no pot opinar tranquil·lament». Qui visqui a Manresa sap fins a quin punt tal afirmació és una fal·làcia. A la Catalu-nya Central tenim la sort, precisament, que en una mateixa taula poden estar tranquil·lament persones de totes les ideologies i discutir animadament i sense represàlies. Cs va protagonitzar, doncs, la segona fake new local de la jornada. No tot s'hi val per guanyar, i aquestes actituds fan un flac favor a la democràcia.