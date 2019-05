Planeta Plàstic

Juro que em ve alguna cosa si baixo a 10.935 metres de fondària i em trobo una bossa de plàstic del Pryca.

Una cosa similar és el que els va passar als exploradors de l'expedició Five Deeps quan van arribar a l'abisme Challenger, el punt més fondo de l'oceà, situat a la fossa de les Mariannes i la bellesa més profunda va aparèixer alterada per embolcalls i cel·lofanes diverses. I no només això, sinó que estudis realitzats han descobert que les criatures de les fosses oceàniques tenen partícules i fibres de plàstic a l'aparell digestiu. I els peixos, no diguem. No contents amb embolicar amb plàstics i envasos l'exterior dels espais públics, els boscos i els mars, estem aconseguint plastificar per dintre la fauna. La utilització de plàstic ha estat una bogeria col·lectiva que exemplifica perfectament com es fa negoci amb persones que es consideren intel·ligents però demostren persistentment la seva ineptitud. No es pot qualificar de cap altra forma donar per bo un sistema que genera milions de tones de residus que són per sempre. Baixar a la fossa de les Mariannes i trobar-se una bossa de plàstic és abissalment trist i ens fa més ineptes, fins i tot, que aquells que dibuixaven monstres en els mapes antics més enllà de l'espai conegut. Ells, com a mínim, tenien el senderi de mirar amb preocupació allò desconegut. Nosaltres estem convertim alegrement el planeta Terra en el planeta Pàstic.