La finca i el silenci

L'Ajuntament de Manresa ha adquirit dues finques més de l'illa on hi ha els jutjats vells de la ciutat, l'edifici barroc on es preveu situar la Delegació del Govern a la Catalunya central i la major part de les delegacions que avui estan disperses per la ciutat, amb la inevitable despesa de lloguers. El projecte és ferm des de fa set anys i, fins ara, l'únic progrés que hem vist és el creixement del potencial futur edifici, a mesura que el govern local que ara formen CDC i ERC ha anat guanyant espai. No hem vist ni un sol parpelleig de la Generalitat pel fet que els diners que fa un lustre que haurien hagut de començar a impulsar el projecte no han ni tret el nas. Tampoc no hem sentit cap explicació sobre això ni del Govern pròpiament ni de les seves successives delegades. El que hem vist i percebut amb molta claredat és una nítida indiferència que contrasta amb les inversions realitzades a Girona o a Tortosa, que gaudeixen d'unes seus noves i sumptuoses (sobretot en el cas gironí) dignes de ser envejades. A mesura que el solar es va fent gran, el silenci sobre el seu futur va resultant cada cop més estrepitós.