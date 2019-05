La importància de la gestió en els pobles petits

A Catalunya quasi 600 dels 947 municipis existents (representen el 5% de la població) tenen menys de 2.000 habitants i gestionen les dues terceres parts del territori català. Una gestió que és molt rellevant, no només en termes de protecció del patrimoni paisatgístic, sinó també d'equilibri territorial, promoció econòmica, turisme sostenible i qualitat de vida.

Amb l'objectiu de ser més eficaços i de millorar la qualitat de vida de les persones, cal preservar la idiosincràsia i la vitalitat dels petits municipis a Catalunya. Cal fer una clara aposta perquè les seves persones tinguin els mateixos serveis que la resta de municipis més propers a zones urbanes.

Els petits municipis acostumem a tenir com a característica comuna el fet de ser una administració local molt propera amb una població reduïda i amb l'obligació de custodiar un territori molt ampli. N'és un clar exponent el municipi on vaig néixer i he crescut, Sant Mateu de Bages, que és el més extens de la província de Barcelona: ocupa una extensió de 103 km2, i tenim tan sols 600 habitants.

És molt important que en els pobles petits l'acció pública tingui en compte la proximitat i la implicació dels veïns i veïnes que hi viuen. És igual d'important que des de la població es reconegui la noble voluntat de servei de l'alcalde o alcaldessa i els regidors i regidores, que han de donar la cara dia rere dia davant dels seus votants i conveïns que els exigeixen els resultats i compliment d'allò que es va prometre en campanya o els acords adoptats en el ple municipal.

Probablement la solució més efectiva per a la viabilitat dels petits municipis és el suport als processos de cooperació i mancomunació de serveis entre ajuntaments més o menys veïns i de característiques similars, amb l'objectiu de reduir costos i assegurar els nivells de qualitat en els serveis públics.

És una excel·lent notícia per als petits municipis de Catalunya la recuperació del Pla Únic d'Obres i Serveis de Catalunya (PUOSC), que el Govern de la Generalitat ha fet pública aquest abril passat, així s'espera que en el període 2019-2023 es puguin finançar els ajuntaments catalans amb una partida de 250 milions d'euros complementada amb les aportacions de les diputacions. Es fa país, fent ajuntament.