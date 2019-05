Escultures manresanes, de Ramon Oms

El 18 de maig passat, en el marc del dia internacional dels museus, l'Associació per al Museu Comarcal de Manresa va convidar l'artista Ramon Oms per tal de fer un recorregut per algunes de les seves obres cèntriques de la ciutat, de les quals va explicar el simbolisme. Els organitzadors van iniciar el cicle Itineraris per l'art en espais públics. En una de les sales del museu, Oms va explicar el procés de creació de l'escultura de l'escriptor Amat Piniella, com a exemple representatiu de les altres obres que ha realitzat. Parla del model en què s'inspira; un cop està fet el fang explica que es posa una capa de silicona que cobreix l'escultura. Hi dona unes capes de fibra de vidre (element flexible) a la carcassa perquè aguanti la silicona i no es mogui. Després es fa l'obertura, es talla pels costats i sorgeix l'escultura en negatiu. Amb un pinzell amb cera calenta es va donant el gruix de mil·límetres, per les dues cares. Es tanca i dins s'hi posa una terra a base de guix reflactari i xamota (totxo trinxat). Es torna a obrir per treure la silicona i la cera. Cal repassar les pilotetes o granets i es fa un arrebossat de porcellana que agafa molt el detall. Més endavant es posa dins d'un forn entre 900 i 1.000 graus i es cou la cera, es fon el bronze i es va creant la imatge. Finalment, soldadura i muntatge amb plantilles per tal que puguin encaixar perfectament amb la taula i la cadira.

Sortint del museu, l'itinerari s'inicia a l'Hospital de Sant Andreu, amb l'escultura de fora el pati «Nena jugant» (2000), a escala natural, on l'autor explica que normalment els avis tenen un especial afecte pels infants. L'obra es complementa amb tres caixes de cartró emmotllades a la terra, mitjançant uns olis. Artista escollit sovint per recordar aniversaris i centenaris d'entitats, a la placeta de Sant Miquel, l'any 1993, hi va esculpir «Al teatre», un monòlit cúbic, que representa la cara d'una dona jove que es treu una màscara teatral de comèdia. La inscripció va dedicada al grup teatral L'Espantall, com a Administradors de les Festes de la Llum, i al Casal Familiar Recreatiu, en reconeixement al teatre local. Continuant avall arribem a la Plana de l'Om, on hi ha l'obra «A l'ombra», del 1990. L'autor recorda que el dia de la inauguració una dona va dir «què hi fa aquesta dona asseguda, que ens pren el lloc!». També va explicar que 29 anys després de la seva realització, la dona que li va servir de model era present entre els participants en l'itinerari. Tot seguit, per commemorar el centenari de l'Esbart Manresà de l'Agrupació Cultural del Bages, el 2009, l'escultor va fer una nova peça de bronze, «Dansa d'arrel tradicional», que representa una noia d'uns 13 anys a mida natural, a la plaça Gispert. Per les Festes de la Llum del 2013, es va inaugurar l'estàtua a l'escriptor Joaquim Amat Piniella a l'exterior del Casino de Manresa, a la barana de la ter-rassa, encarregada per Òmnium Cultural. Dins del Casino, s'hi aixopluga «Salut» (2004), que ben aviat passarà a formar part de la plaça dedicada a Simeó Selga. Es tracta d'un encàrrec del Col·legi de Metges que representa una noia nua i saludable que pot gaudir dels elements de la vida. Tot seguit, al carrer Guimerà es va poder observar una altra forma de treballar de Ramon Oms, a l'edifici «Biana», de l'arquitecte Ton Baraut, en què va fer una gran escultura a la façana adaptada a la columna. El desembre del 2015 es va estrenar el conjunt escultòric «L'Acollida», a la plaça Fius i Palà. L'obra representa la roba de sac que portava Ignasi, les mans de les dones que l'acullen, el plat de l'escudella i, sobretot, la noia que dona la benvinguda obrint la porta d'acollida de la ciutat. Altres obres manresanes de l'autor són «Homenatge als nens, tot recordant Xesco Boix», al parc de Puigterrà (1987), «Dona», 1988, al parc de l'Agulla; o la dedicada al pintor Vila Closas a la plaça de Catalunya (2016).