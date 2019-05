Governança supramunicipal, utopia o voluntat?

L'urbanisme municipalista ha quedat superat pels reptes reals dels territoris. Els municipis són òrgans interrelacionats i interdependents d'un organisme complex que és el territori que formen. En el cas de Manresa, Sant Fruitós i Sant Joan, s'ha parlat de petita àrea metropolitana, de sistema urbà, de ciutat real, tots ells eufemismes d'una realitat física incontestable. Per avançar amb força, en aquests moments de realitats canviants i complexes, calen complicitats i fórmules noves.

En aquests moments no tenim una fiscalitat i un finançament local que ajudi a canviar el model. Cada municipi, per petit que sigui, no vol renunciar a tenir el seu propi polígon industrial per tal de poder finançar-se amb els IBI i els IAE de l'activitat econòmica que potencialment s'hi pot instal·lar. Conseqüència d'això es el trist paisatge que presenten molts dels nostres polígons industrials, buits, obsolets, i fora de mercat. No cal dir que aquesta situació és maquiavèl·lica, consumidora inútil de sòl, improductiva, insostenible, i finalment irònica, atès que al darrere hi ha bones intencions. Cal revertir el model, i no cal esperar que les altes instàncies administratives modifiquin l'actual sistema de finançament local. Fem-ho sols, des del territori, de baix cap a dalt, que és com funcionen les coses. No cal canviar les lleis per cercar solucions creatives si hi ha voluntat política al darrere. Mancomunar, consorciar, signar convenis de més o menys calat, són eines que tenim a l'abast i que només esperen un impuls innovador del territori per fer possibles noves estratègies.

Tanmateix tampoc tenim un sistema de governança que prevegi aquesta visió supramunicipal. Els Consells Comarcals no tenen aquestes atribucions, però sí que poden ser el motor que posi en marxa mesures de polítiques i interessos compartits, que ajudin que tots hi sortim guanyant.

Per què no imaginar-nos un Consorci del Bages on, per cessió de sobirania dels municipis, es puguin fer gestions del sòl d'abast supramunicipal, mitjançant eines de repartiment de càrregues i beneficis, justes i consensuades entre tots. Tenim al centre del Bages un potencial industrial i econòmic enorme, que no reeixirà si no remem tots en la mateixa direcció, societat civil, empresariat i ens locals, amb fermesa i voluntat política, amb sentit de territori, amb mirada a llarg termini, per sobre de partits i de persones. Si hi ha voluntat política forta i motivada, les utopies esdevenen realitats.

Retornant al sistema urbà que formen Sant Joan, Sant Fruitós, Manresa i municipis propers, i formulant un desig, m'agradaria que els respectius alcaldes es sentissin obligats a fer freqüents dinars de treball amb sobretaula (són importants les sobretaules) per trobar fórmules de mancomunar solucions als problemes, amb visió global de territori, de ciutat real.

M'agradaria que el municipi de Sant Joan de Vilatorrada fos empàtic i generós amb aquella barriada tan seva, a la vegada separada, i tan propera, que es diu Manresa, buscant connexions i maneres per acostar-la al seu centre ciutat. M'agradaria que el municipi de Sant Fruitós de Bages fos empàtic i generós amb aquella barriada propera que es diu Manresa, buscant també solucions per acostar-la al seu cor ciutadà. M'agradaria que la barriada central, de nom Manresa, s'integrés plenament en aquest sistema urbà, amb la mirada posada en què tots els veïns i veïnes tinguin una vida millor.