El matí dels atracadors simultanis a Manresa

La seguretat ciutadana era un problema a final dels anys setanta, i es repetien les notícies de robatoris i atracaments. L'àrea metropolitana de Barcelona era la més perjudicada, però a comarques també es patien els efectes de l'onada. Ara fa quatre dècades aquest diari explicava el cas de dos robatoris simultanis en dues oficines manresanes de la mateixa entitat: «Segurament estava preparat amb antelació. Si no, és difícil explicar que els fets es produïssin gairebé simultàniament. Dos lladregots, joves tots dos, penetraren a les dotze del mig dia a l'oficina de la Caixa d'Estalvis de Manresa a l'avinguda Tudela. A la mateixa hora, dos individus de similar edat feren el mateix a l'oficina de la mateixa Caixa a la carretera de Santpedor. A un lloc i a l'altre els assaltants semblaven tenir, segons les descripcions recollides per la policia, uns divuit, anys. Amenaçaren el personal amb sengles pistoles, tot i que de moment no se sap si eren de veritat». L'acció fou ràpida i s'endugueren el que van trobar a l'abast: 60.000 pessetes en un cas i 400.000 en l'altre. Total, 460.000 pessetes, equivalents a 2.760 euros. Per a l'època, una picossada, però no per retirar-se.