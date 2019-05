a moià el que és de moià

L'Ajuntament de Moià acaba de comprar per un preu molt econòmic, tres-cents mil euros en total, les dues propietats immobiliàries que van ser el nucli de la catàstrofe econòmica a què es va veure arrossegat el municipi amb la fallida de Moià Futur, la societat municipal creada per l'alcalde Josep Montràs per desenvolupar projectes que es van concretar en un CAP amb aparcament subterrani i una promoció d'habitatges a la vella caserna. Un plantejament massa ambiciós, una gestió pèssima i una cultura de govern desmanegada que generava malbaratament, van acabar portant Montràs als tribunals i van convertir Moià en un dels municipis més endeutats de Catalunya. La vila, governada per Ara Moià amb Dionís Guiteras com a alcalde, ha hagut de fer severíssims sacrificis per remuntar. Ara, amb el desastre redreçat, l'Ajuntament pot ser propietari dels béns de la societat declarada en fallida. Moià ha de tenir allò que tant li ha costat. Ara caldrà veure què se n'ha de fer. Però l'adquisició és un epíleg de gran poder simbòlic per a una vila que pot, finalment, girar full.