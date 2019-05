Tot dones a Madrid

Tres dones seran la veu de la Catalunya Central a les dues cambres legislatives de Madrid: una diputada, la republicana igualadina Carolina Telechea, i dues senadores bagenques, la també republicana Mirella Cortès i la socialista Èlia Tortolero. La representació al Congrés, que és la més significativa perquè és a la cambra baixa on es fa el gros de la política –per bé que el Senat és clau per a l'eventual aplicació del 155– no ha incrementat respecte del que ha estat l'habitual presència unipersonal d'un bagenc a la Carrera de Sant Jerónimo. És nou, en canvi, tenir dues bagenques al Senat, una d'elles, Cortès, amb un paper destacat com a previsible cap de files si no hi ha una sorpresa i Raül Romeva s'escapa de la suspensió. I el que és nou de debò és que aquesta triple presència sigui íntegrament femenina. La presència de dones a les institucions encara ha d'avançar molt, sobretot en les posicions veritablement de poder, però les últimes legislatures el canvi ha estat substancial, i enlloc no és tan clar com a la Catalunya Central. Cal confiar que no sigui casual.