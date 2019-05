Soroll, soroll, soroll. Crits, insults, cops al pupitre. Que tremoli l'hemicicle. «We will rock you». Que no parlin, que no se'ls senti. Aquesta és la proposta de la caverna espa-nyola per a l'independentisme català. La proposta dels diputats de Vox, amb alguna complicitat, a la sessió constitutiva del Congrés. No van rebentar només els repicons de la promesa dels tres presos sinó les de tots els diputats d'ERC i JxC, i d'uns quants més que se sortien del «sí, ho juro» o «sí, ho prometo» pelat. I enmig de la tronada, quan els espectadors, des de casa seva, no aconseguien sentir i encara menys entendre les paraules dels Junqueras, Rull i Turull, Albert Rivera va demanar la paraula estenent el braç. Semblava apuntar en direcció a la bancada voxista, com si anés a protestar per l'escàndol, però la seva intenció era una altra, com va explicitar més tard. Volia queixar-se amargament perquè havia sentit expressions com «presos polítics» i «exiliats». Quina orella més fina! Aquest era el motiu de la seva indignació. El soroll indigne, la degradació del Parlament, ja li estaven bé, potser perquè s'adreçaven contra qui s'adreçaven.



És això el que podem esperar del Congrés que enceta legislatura? Quatre anys de no deixar parlar? Quatre anys de fer callar pel sistema del gran soroll o per l'exigència constant de la censura ideològica? O només és xivarri de campanya electoral perquè diumenge molts partits s'hi juguen el futur? Ho sabrem les properes setmanes, però la tensió i la polarització són estratègies conegudes i aplicades del populisme conservador. A tot Europa i també a l'altre costat de l'Atlàntic. La batussa parlamentària barra el pas al debat de les idees i facilita la primacia de les emocions. Amèrica primer, els francesos primer, «rule Britania». «Santiago (Abascal) y cierra España». Dignitat! Grans paraules que no es diuen sinó que es bramen. Res de nou, tot molt conegut. Després resulta que els grans defensors de la identitat patriòtica els enganxen, com a Àustria, interessant-se a fer negocis estranys amb oligarques russos. Tu em facilites uns contractes del teu govern i jo compro aquest diari que et fa la punyeta i el poso al teu servei. I el vicepresident austríac pica l'ham i queda retratat. Més ben dit: enregistrat en vídeo.



Poca broma. A Itàlia la policia neteja de pancartes contràries les places on Salvini ha de pronunciar discursos. I hi ha mestres represaliats per desafecció. Pot arribar aquí.