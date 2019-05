No puc defugir en aquest Badant parlar d'un esdeveniment que, mentre es publica l'article, es produirà; de fet són dos esdeveniments que, més endavant, passaré a comentar; però cal fer una mica d'història i anar a les arrels. Fa més de 30 anys que dues institucions del Bages van començar a trobar-se, em refereixo a Ampans i Althaia (llavors l'Hospital General), les dues institucions, en el camp de la salut mental, acompanyant persones amb discapacitat intel·lectual i disfuncions mentals. Escric disfuncions, ja que nomenar malaltia en salut mental no reflecteix una realitat i, a més, estigmatitza.

Dues institucions que mantenen un conveni de col·laboració a diferents nivells i amb diferents objectius, i un d'ells és esdevenir referents en el maneig en allò que en diem alteracions de la conducta. Hem comentat en altres articles que el que podem observar i analitzar és la conducta de les persones, sense deixar de considerar les seves emocions i sentiments.

En dir alteracions conductuals, de ben segur, ens ve al cap en primer lloc l'agressivitat, les agressions, malgrat que poden ser altres accions, com un mutisme, la passivitat, els rituals obsessius, el negativisme, la impulsivitat i un llarg reguitzell d'altres conductes. També existeix, en la classificació de malalties, com una disfunció amb aquest nom; però l'objectiu de la recerca i la docència va més enllà del trastorn específic, va cap a l'estudi del comportament en general; moltes vegades el comportament no és sinó un reflex d'un malestar personal o ambiental, la conseqüència de molts altres factors.

Doncs Ampans i Althaia, fa més de 10 anys iniciaven un camí comú, l'organització d'un Congrés Estatal d'Alteracions de la Conducta, que enguany celebra la 5a edició i que té lloc al Palau Firal de Barcelona, avui, 23 de maig, sota el lema «Dels serveis i els programes, als drets de les persones». El fet de celebrar-ho a Barcelona és perquè enguany s'ha complementat el Congrés Estatal amb la celebració del 12è Congrés Europeu de Salut Mental en la Discapacitat Intel·lectual, sota el lema: «Treballant junts: el benestar mental de les persones i les seves famílies i la seva comunitat».

Posant les persones afectades en el centre de l'atenció, obliga que, en pensar en curar, signifiqui acompanyar les persones en el seu projecte vital i fer-ho en la seva comunitat. Això vol dir que les entitats necessiten serveis i programes alineats amb aquesta missió i visió de treball, respectant els drets de les persones, i és una tasca que no implica, només, els professionals, requereix la solidaritat i la comprensió de la societat.

Ampans i Althaia són un model i referents en l'abordatge de la discapacitat intel·lectual i les malalties mentals (disfuncions?). El camí recorregut ha permès la seva inclusió com membres, de ple dret, del comitè directiu de l'Associació Europea de Salut Mental en la Discapacitat Intel·lectual, encara que el millor efecte secundari, beneficiós en aquest cas, és la millora en la qualitat de l'assistència a les persones afectades i les seves famílies. Tot plegat, per sinergies, només sinergies facilitades pels òrgans de govern de cada entitat, i que posen el Bages al món.