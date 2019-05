Consultori radiofònic de l'alcalde de Manresa

L'alcalde a la ràdio responent les preguntes telefòniques dels oients. Era tota una novetat en aquella època, fa quaranta anys, i malgrat que l'experiència va ser ben valorada, no es va convertir en una cita setmanal fixa de llarga permanència com la que va establir Joaquim Nadal a Girona, primer a la ràdio i després a la televisió local. Joan Cornet trepitjava el divendres 18 de maig del 1979 els estudis de Ràdio Manresa per atendre les queixes, preguntes i suggeriments dels ciutadans via telefònica o enviats per targeta postal, amb el mestre Vicenç Comas com a conductor. «Al llarg de tot el programa van succeir-se temes, els uns interessants, altres d'anecdòtics i fins i tot de complicats. Cap pregunta o tema va quedar sense resposta i novament es va insistir en la conveniència que aquest tipus de sessions informatives municipals es produïssin amb una certa periodicitat», va informar aquest diari en la seva crònica. Entre els temes, un que llavors era candent: els criteris per adjudicar els pisos de la Balconada. La petició que el Parc de la Piscina es tanqués de nit i la mala il·luminació d'alguns carrers també es van posar sobre la taula.