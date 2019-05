Llistes fantasma, encara

Diumenge vinent tenim eleccions locals i europees. Aquestes darreres són certament molt importants, evidentment, però les que realment ens motiven més i ens toquen de més a la vora són les municipals. En les ciutats i pobles del nostre entorn tenen una dimensió especial i és que s'hi presenten i ens demanen el vot persones que coneixem de primera mà, que trobem sovint pel car-rer o que fins i tot han compartit amb nosaltres ideals, aventures i projectes. Sabem de quin peu calcen, i tot el que puguin prometre o presentar ens resulta d'una gran familiaritat, de manera que passa pel sedàs de la credibilitat que ens mereixen. D'altra banda, allò que puguin fer a l'ajuntament afectarà directament la nostra vida quotidiana, el nostre benestar personal, la nostra butxaca.

Així, doncs, si alguna cosa defineix unes eleccions municipals és la proximitat, el grau d'identificació que podem sentir envers els candidats i les seves propostes. Per això resulta tan incomprensible i tan desconcertant que, encara en aquestes eleccions, alguns partits com ara el PP i el PSC recor-rin a les anomenades llistes fantasma, és a dir, a la formació de candidatures integrades per persones que no viuen al municipi que aspiren a governar ni hi tenen cap vincle personal o familiar. Ens crèiem realment que, després de l'escàndol que va representar anys endarrere, aquesta pràctica ja havia desaparegut per complet, però llegim que continua vigent, a desgrat de les promeses i les mostres farisaiques de penediment que van fer-se aleshores. Doncs sí: tot i que avui dia aquest escàndol no assoleix les dimensions del passat, encara hi ha un bon paquet de municipis catalans on diumenge vinent es presentaran a les eleccions persones que militen o treballen en els dos partits esmentats i que són cridades per l'organització a prestar aquest servei a la causa. Perquè és evident que se'n treu un rendiment, d'aquesta pràctica certament deshonesta: se sumen vots de cara a l'elecció de diputats provincials i consellers comarcals i s'obtenen més diners de subvenció pública pels vots aconseguits.

El cas més estrident de tot Catalunya deu ser segurament el de Sant Climent Sescebes, un poble de l'Alt Empordà que molts de nosaltres coneixem bé per haver-hi fet un temps de servei militar. Resulta que en aquest municipi hi ha una llista fantasma del PSC que aspira a rebre els vots dels veïns que figuren en el cens del poble... el 23% dels quals són soldats i oficials de la base militar! Els candidats, no cal dir-ho, no són ni de Sant Climent, ni de l'Alt Empordà, ni de la província de Girona.

Que la llei orgànica del règim electoral permeti aquesta aber-ració no s'aguanta per enlloc, però que els partits la continuïn practicant constitueix un autèntic escarni. Com també ho és que es presentin alcaldes imputats i processats que estan pendents de judici, sense que el seu partit n'hagi exigit en cap moment ni l'expulsió ni la dimissió, però aquest ja seria un cas diferent, igualment lamentable.

Ara que les coses estan com estan, i que l'exercici dels drets fonamentals dels ciutadans es veu conculcat de manera quotidiana, potser ja no se'n parla tant, però hi va haver algun dia no tan llunyà en què els partits prometien mesures de regeneració i aprovaven codis ètics per evitar conductes que viciaven el sistema polític espanyol. És impossible saber quan existirà o no un nou panorama polític que permeti recuperar aquest discurs ètic, avui arraconat a les clavegueres de l'Estat, però el mínim exigible seria no continuar duent a terme determinades pràctiques que el contradiuen d'una manera tan flagrant.