Navàs, Navars, Olivares i la «guerra gran»

Navàs i no Navars!, protestava en Josep Picas Pons des de l'Ametlla de Merola, preocupat pel fet que «en alguns periòdics de la nostra terra hom empra el nom Navars» per referir-se al poble del qual l'Ametlla és veí a tocar (però no hi pertany, ja que la colònia és al terme de Puigreig). Picas especulava sobre l'origen del nom i, si devia venir de «nava», terra planera en castellà antic. «Un eminent etimologista em contà haver llegit en un manuscrit que quan la Generalitat encarregà a Pau Claris que fes alçar el sometent contra l'exèrcit que el comte d'Olivares envià a Catalunya, el qual des de Tortosa es dirigí a Barcelona, el noble patriota català es posà en relació amb el govern francès per tal de cercar el seu suport, aconseguint el dia 26 de gener del 1641 derrotar, amb l'ajut dels francesos, a la batalla de Montjuïc, les tropes reials a les ordres del marquès de los Vélez, les tropes franceses, dirigint-se a la Ciutat Comtal, «acamparon en tierra nava de la vera del Llobregat frente al castillo de Gayá», la qual cosa fa suposar que es tracta de la terra baixa i plana on al cap de quelcom més de dues centúries s'hi edificaria l'actual i modern poble de Navàs». Queda dit.