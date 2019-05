un servei sensat

El Consell Comarcal del Berguedà ha acabat cedint a les queixes dels comerciants i ampliarà el servei de recollida porta a porta amb dos dies més per a la matèria orgànica i dos més per als envasos, de manera que el servei d'orgànica es farà cinc dies i el d'envasos, tres dies. Comença a ser una proporció raonable per a les necessitats dels establiments que generen molts recipients o molta deixalla. El canvi no es farà immediatament, sinó quan s'escaigui. Han calgut cinc mesos per arribar a un punt que era de pura lògica. Els bars generen la major part d'envasos buits durant el cap de setmana. Evidentment, recollir-los el dijous era obligar-los a tenir tot un estoc de vidre. Des del primer dia era de lògica que aquesta recollida s'havia de fer el dilluns. El Consell ha tardat cinc mesos a acceptar-ho, i veurem quant tarda a rectificar-ho. Igualment, que una carnisseria o una fruiteria hagués de tenir una pila d'hores el material de deixalla era, directament, antihigiènic. El porta a porta no pot ser, simplement, una retallada de servei disfressada darrere una coartada mediambiental sospitosament interessada.