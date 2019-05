El tren que no arriba mai

Els debats organitzats a Manresa les setmanes prèvies a les eleccions municipals que se celebren avui en van incloure un convocat per l'ANC a la sala d'actes de la UPC. Entre els diferents temes que es van tractar, un dels que va generar més interès va ser el referent al transport públic i a infraestructures. El desdoblament de la C-55, l'eliminació dels peatges de la C-16, la decisió de no traslladar l'estació de FGC i d'autobusos al costat de la plaça de Prat de la Riba, el canvi de zonificació de Manresa, el fet que el tren de Rodalies de la Renfe entre la capital del Bages i Barcelona gairebé trigui el mateix ara que fa 80 anys, les morts que han generat les deficiències d'aquest servei, la durada exagerada que també té el viatge Manresa-Barcelona amb els FGC, que al bus hi hagi gent que viatgi dreta...

Una de les apostes que es va sentir a la taula va ser la de mirar d'escurçar el trajecte amb els FGC, tenint en compte que amb la Renfe hi ha poc a fer. La primera opció suposa negociar amb la Generalitat. La segona, amb un Estat que s'ha atipat d'incomplir les inversions promeses. I els terminis. Les obres de millora de l'estació de Manresa havien de quedar enllestides el desembre passat. Aviat farà mig any. Segur que pressionar Generalitat i FGC per aconseguir d'una vegada un servei més competitiu generarà una feina ingent i decepcions, però potser la sensació de presa de pèl no serà tan accentuada.