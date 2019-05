No tots els votants voten de la mateixa manera. El votant previsor és aquell que dues hores abans fa cua al davant del col·legi electoral. De fet, la nit abans ja se n'ha anat a dormir amb la papereta a la mà. No fos cas que al llarg de la jornada electoral es produís alguna catàstrofe que li impedís exercir el seu dret a vot. El votant despistat, en canvi, és el que introdueix la llista de la compra al sobre i no se n'adona fins que l'endemà al súper busca Marcs i Valentins al prestatge dels precuinats. El votant desconfiat és aquell que, abans de posar la papereta al sobre, se'n fa fer una fotocòpia compulsada i tanca el sobre amb cola d'impacte. El votant amargat adjunta a la papereta una foto de la sogra i cent euros per a qui la faci callar. El votant tocatardà és aquell que, a l'hora de votar, introdueix la papereta de les darreres eleccions generals. També existeix el votant meticulós, que eleva a la junta electoral la queixa pels nombrosos errors en l'ordre alfabètic dels candidats de les llistes. El votant lletraferit és aquell que s'entesta a votar l'alcalde de Zalamea. El votant negociador introdueix mitja llista al sobre amb la promesa que l'altra meitat la dipositarà quan el partit en qüestió hagi complert com a mínim el cinquanta per cent de les promeses electorals en campanya. El votant desinformat hi estampa un segell al davant i el remitent, al darrere. El votant curt de vista introdueix la papereta a l'escot de la presidenta de la mesa i demana assistir a l'escrutini. El votant independentista introdueix la papereta a l'urna i el dni a la paperera. El votant contestatari vol fer passar el sobre perpendicularment per la ranura de l'urna. El votant indecís lliga el sobre amb un fil de pescar, per si s'hi repensa. El votant panxacontent fa servir qualsevol llista electoral com a tovalló per fregar-se els morros, després del vermut i de passar-se el dia davant la tele, repapat al sofà de casa, pendent de si finalment els vots de l'audiència faran fora de l'illa la Pantoja.