Memòria de Txernòbil

HBO està emetent la sèrie Chernobyl, que dramatitza sense melodrama l'accident nuclear del 26 d'abril del 1986. La producció és desassossegadorament magnífica. Els protagonistes de la ficció documentada són alguns dels que van intervenir en la tragèdia, ja fos des de l'operativa a la central durant la desastrosa prova de control del reactor número 4, com en els moments i dies posteriors a l'explosió, intentant contenir una contaminació radioactiva incontenible. Com l'obra coral de la Nobel Svetlana Aleksiévitx Pregària de Txernòbil (de la qual la sèrie absorbeix el cruíssim testimoni de la dona d'un dels bombers que va intervenir en l'incendi de la central), la producció nord-americana reflexiona sense grans paraules, a peu de planta, arran de la terra irradiada, sobre un dels llegats més inquietants del segle XX, l'ús de la fragmentació de l'àtom; i alhora retrata amb elogiada fidelitat una societat soviètica en què el jo individual vivia sotmès a la tirania consentida d'un nosaltres heroic, tràgic i fatalment suïcida. La veritat, un concepte tan qüestionat avui en la política, va ser el primer a volatilitzar-se amb les emissions de partícules mortals del nucli esbudellat. Avui poc més sabem d'un accident que va deixar milers de morts, centenars de milers de malalties covant-se i enormes territoris d'Ucraïna i Bielorússia inhabitables. Com de tantes coses.