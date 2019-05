Un sallentí elèctric amb predestinació

A utomòbils elèctrics? La Unió Europea vol que d'aquí a unes quantes dècades ja no en quedin dels que cremen derivats del petroli en els seus motors d'explosió. Però fa quatre dècades era una qüestió gairebé de ciència-ficció. I com a tal, tenia els seus visionaris, com el sallentí d'adopció Isidre Santanach. «Va néixer a Ripoll el 1899, fa 80 anys. Aquell mateix any, als EUA, un automòbil elèctric va batre el record mundial de velocitat en un quilòmetre, en assolir els 105 km/h en un temps que en els automòbils d'explosió tenien unes velocitats de 25 o 30 km/h. Potser va ser predestinat que nasqués en aquell any, diu l'inventor del 'cotxe elèctric d'autonomia il·limitada amb comandament electrònic' poques hores abans de partir cap a Bilbao, on participa com a membre destacat en la Conferència Internacional sobre Vehicles Elèctrics. Predestinat o no, en Santanach, veí de Sallent des dels anys vint, ha estat gairebé tota la seva vida experimentant la tracció elèctrica de vehicles automòbils i, més en concret, de turismes. Com ell mateix diu, a les furgonetes s'està experimentant prou, però no als turismes», informava aquest diari.