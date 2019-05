Aigua de patum

La borratxera, o qualsevol altre excés per consums de substàncies no permeses, no és necessària per a la festa. És anar contra corrent, perquè, justament, molts joves veuen en la beguda una funció inherent al gaudi i la festa. Festa i alcohol, mal binomi. L'Ajuntament de Berga anunciava ahir que enguany incrementa les mesures per emprendre aquesta lluita amb més èxit. Aigua de franc i còctels sense alcohol són les receptes perquè la celebració tingui un final d'èxit. La preocupació de les autoritats sanitàries per combatre els alts consums de begudes alcohòliques i drogues entre els joves és molt alta. I accions com les que es volen dur a terme a Berga en els propers dies de Patum, una de les festes de referència del país, una de les que durant anys han aprofundit en el binomi Patum i mam, han de ser un referent per a totes les altres. No seria cap mala idea que es treballés en aquesta mateixa línia en els carnavals, a les sales de festa i a les festes majors de les ciutats i pobles de la Catalunya central.