El Passeig de la Fira, tancat a la circulació

Gran illa de vianants per la Fira de l'Ascensió, quan el concepte era novetat. El diumenge 27 de maig del 1979 l'Ajuntament va posar un tap a cada extrem del Passeig perquè no hi entressin els cotxes. «A fi i efecte que la Fira de l'Ascensió d'enguany tingui un millor desenvolupament, la Delegació de Tràfic i Transport i la Unitat de Tràfic de la Guàrdia Urbana de l'Ajuntament de Manresa, posen en coneixement de tots els conductors que el proper diumenge, dia 27, des de les 9 del matí fins a les 10 del vespre, quedarà tancat a la circulació de vehicles tot el sector dels Passejos, des de la Muralla fins a la Plaça Bonavista, així com també tots els carrers dels voltants», deia la nota oficial reproduïda per aquest diari. Les afectacions sobre el trànsit en una colla de carrers i sobre els itineraris del transport urbà ocupaven una pàgina. Això sí, la restricció no travessava la Muralla, perquè tampoc ho feien les atraccions i les parades de la fira. Sí que ho feia la gent, que aprofitava el diumenge de comerç obert per firar-se amb alguna cosa a les botigues, moltes de les quals oferien un petit descompte per celebrar l'ocasió.