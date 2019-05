Homenatge al PTV en el seu quart de segle

L a Fira de l'Ascensió de Manresa tenia aquell any, ara en fa quaranta, una cosa nova: s'hi afegia el gremi d'automoció, i això significava cotxes nous per mirar. Com ara, però ara se'n diu ExpoBages. Regió7 va voler celebrar aquesta novetat dedicant al motor un espai de les pàgines especials sobre la fira, i per fer-ho es va fixar en una celebració: els 25 anys del naixement del PTV, el petit utilitari, avui en diríem microcotxe, inventat i fabricat a Manresa. «'Assegui's al volant, desembragui, posi la primera... i la seva satisfacció és en marxa! Elegància i vistositat són característiques primordials de la seva carrosseria de línia moderna i agradable. L'estructura és senzilla i ferma; l'interior, còmode, acollidor i atractiu. El petit automòbil utilitari PTV és la solució a la seva necessitat d'un vehicle eficient, econòmic i de llarga vida'. Aquests eren els arguments que en la dècada dels anys 60 feien vendre un vehicle anomenat PTV, dissenyat i fabricat íntegrament a Manresa, sense patents ni royaltys estranys». El PTV va desaparèixer, com el Biscuter o el Gogomóvil, però els seus industrials va continuar fabricant vehicles: els famosos bolquets d'AUSA.