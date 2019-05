LA SALUT, AL CENTRE

Manresa dedica durant tres dies un espai de la plaça Sant Domènec a acollir accions programades per inidir positivament en la salut de les dones. Es tracta d'una iniciativa del Servei d'Informació i Atenció a les Dones de l'Ajuntament de Manresa, conjuntament amb el Consell Municipal de la Dona i amb la col·laboració d'altres entitats de la ciutat. Conjuntament han organitzat unes Jornades d'Acció per a commemorar el 28 de maig, Dia Internacional d'Acció per la Salut de les Dones, i ho han fet situant els tallers, concerts, xerrades i una exposició just al rovell de l'ou de la ciutat. Es tracta de posar la salut de les dones al centre d'atenció després d'anys i panys exercint massa vegades el paper de patidores i de cuidadores en silenci i allà on eren invisibles: dintre les parets de la llar o en espais professionals com a residències, centres de rehabilitació o d'atenció sanitària. Amb bon criteri, l'Ajuntament de Manresa ha fet seva la necessitat de visibilitzar una mancança endèmica.