Festa sense alcohol

L'Associació de Veïns del barri de la Mion de Manresa ha substituït el cercatasques que obria la festa per un correfoc infantil. Aquesta mateixa setmana, aquest diari es feia ressò de la decisió de l'Ajuntament de Berga de donar aigua i bonificar els còctels sense alcohol a la Patum. El consum habitual i excessiu de begudes alcohòliques té greus conseqüències sobre la salut i pot provocar alteracions de la conducta en els que les ingereixen. El consum d'alcohol ha guanyat protagonisme en les darreres dècades quan hi ha festa o quan se surt de festa i les autoritats sanitàries fa temps que ens van advertint del problema que pot comportar. Fer accions per evitar que es produeixi aquest consum abusiu de begudes alcohòliques és un pas que s'orienta en aquest objectiu conjunt que té plantejat la societat. Evitar l'organització d'esdeveniments que tenen com a principal reclam la beguda i substituir-los per altres actes a l'agenda ha de ser un pas més. I així deixar les accions com a exemple per a altres festes.