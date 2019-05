La nit que es va cremar la Mare de Déu de l'Alba

A quarts de dotze de la nit del dilluns 28 al dimarts 29 de maig del 1979 una veu anònima trucava per telèfon a Ràdio Manresa i a la policia (091, número d'emergències) i llegia el següent text: «Fuerza Joven pro-legalización de la marihuana reivindica atentado seo anarquista manresana». El significat del confús missatge va desorientar la policia, que va fer un cop d'ull tant a la seu del sindicat anarquista CNT com al parc de la Seu, sense observar res estrany. No va ser fins a l'endemà al matí quan el rector de la Seu, Jaume Franquesa, va obrir la basílica i va adonar-se de la gran fumera. L'atemptat era real i el seu objectiu havia estat l'altar major, destruït per les flames. I això incloia la imatge de la Mare de Déu de l'Alba, una talla gòtica objecte de gran devoció a la ciutat, que va quedar absolutament trasbalsada per la notícia. Tant, que Regió7, que en aquells moments només es publicava els dimarts i dissabtes, va fer una edició especial monogràfica el dijous 31, per recollir el detall dels fets i les nombroses reaccions de dolor, enuig i solidaritat, que van sorgir de tots els estaments, entitats, institucions i col·lectius de Manresa.