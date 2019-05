Passatgers de tercera

Fa ja molt que els trens que uneixen la Catalu-nya Central amb Barcelona ja no tenen vagons de primera o segona. Es vagi amb Renfe o FGC els vagons són iguals per a tothom, encara que s'ha de reconèixer que els seients de FGC són una mica més còmodes que els de la Renfe.

Però malgrat que als vagons ja no hi ha classes, FGC no té cap mania a anunciar que planteja destinar 238 milions d'euros a ampliar la línia de Llobregat-Anoia de FGC, però no pas per millorar el temps de viatge del Bages i l'Anoia fins a Barcelona, sinó per ampliar la línia a l'interior de la capital catalana. Beneficis per als catalanocentrals? Cap. Bé, un, que es podrà anar fins al barri de Gràcia sense canviar de tren però amb un temps que sospito que vorejarà l'eternitat. I mentrestant també anuncien una pluja de milions per ampliar la capacitat de les vies del Vallès després que ja hagin invertit grans fortunes per ampliar les línies a Terrassa i Sabadell. I mentrestant, hem hagut de sentir com els directius de FGC neguen inversions per reduir el temps del viatge de Manresa i Igualada a Barcelona. Diuen que són massa diners pel temps que es guanyaria.

En definitiva, que els vagons ens igualen a tots però les inversions ens classifiquen en catalans de primera, segona i tercera en funció del lloc on vivim i el temps d'uns és més valuós que el d'altres.