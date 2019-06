Berga patia per tenir un hospital com calia

Els darrers mesos ha estat notícia que la Generalitat s'ha fet càrrec de l'Hospital de Berga, que havia arribat a suposar un pes massa feixuc per a la ciutat. Però fa quaranta anys el problema era que l'hospital ara traspassat no existia tal com el coneixem, sinó que era un equipament molt més petit i clarament insuficient situat al centre del nucli antic. El dissabte 2 de juny aquest diari informava que «dimarts passat al matí una nodrida representació d'alcaldes de la comarca del Berguedà es va reunir amb el Director General d'Assistència Sanitària de la Generalitat, senyor Artigas, per discutir els problemes sanitaris de la comarca i intentar buscar una solució viable mentre la Generalitat no tingui competències econòmiques. Professionals de la sanitat berguedana també hi varen assistir en un afany de coordinar esforços i intentar salvar la irracional dispersió sanitària que pateix la comarca». Com deia el titular, Berga necessitava diners per fer un hospital nou. Al final ho va aconseguir, després de patiments i endarreriments, i prenent des de la ciutat una iniciativa que en altres indrets assumien administracions superiors, com els pertocava.