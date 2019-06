Ampans ha sumat a la seva llarga llista d'equipaments L'Art de Viure, el nou servei de Centre Ocupacional a Manresa que ha convertit l'antiga Industrial Elèctrica Manresana, al carrer Bernat Cabrera, en un taller d'art i d'expressió plàstica on participen persones amb discapacitat intel·lectual i amb interès i habilitats artístiques que desenvolupen el seu talent i creativitat. Es tracta d'un nou enfocament que pretén acostar els centres ocupacionals als municipis per facilitar els vincles de les persones usuàries amb els veïns i en el mateix municipi on viuen. En aquesta línia Ampans va obrir l'any 2017 un centre ocupacional a Sallent i un a Sant Joan de Vilatorrada, i té previst obrir-ne properament a Sant Fruitós i Sant Vicenç. És una forma de trencar barreres posant de costat veïns i usuaris perquè puguin enriquir-se mútuament. Els usuaris són uns veïns més dels barris on s'implanten els serveis i els que ja hi viuen tenen l'oportunitat de conviure amb persones amb capacitats molt diverses.