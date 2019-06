un any de mèrit

El Bàsquet Manresa va acomiadar diumenge la seva millor temporada en dues dècades, després de classificar-se amb gran mèrit per als play-off i de caure davant del Reial Madrid amb la dignitat de qui competeix bé amb els instruments de què disposa. El valor d'aquesta temporada no rau només en el fet que s'ha entrat en el club dels vuit primers i s'han jugat dos partits més que, vist l'adversari que va tocar, es podia vaticinar que deixaven poques opcions als manresans. El principal és que el Baxi ha estat capaç de formar un equip competitiu que ha fet un gran bàsquet mentre ha pogut mantenir-se sencer, i que ha lluitat amb enorme professionalitat quan el conjunt s'ha anat descomponent per baixes i lesions. Aquest èxit té dos responsables principals, que són l'entrenador, Joan Peñarroya, i el president, Josep Sàez, que ja va ser una figura clau en l'ascens de la temporada passada. Igualment, aquest ha estat un any de vigorització de l'afició, el batec de la qual és la millor notícia de totes.