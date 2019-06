Ressaca postelectoral

Ja s'han acabat les eleccions. Les generals, les municipals, les europees, i en alguns indrets també les autonòmiques. Quatre en un mes. Per a alguns/es, tres en un diumenge. Un nou lubrificant electoral: 3 en 1.

Ara caldrà esperar quatre anys més per veure novament els polítics passejant pels mercats, visitant els barris i interessant-se pels problemes de la gent a peu de carrer.

Deixarem de veure tots aquells fantàstics somriures penjats als fanals . El Photohop reposarà durant una bona temporada. Aquell seductor somriure es transformarà en cara de mala llet i d'emprenyament quan reivindiquem a l'Ajuntament les millores dels serveis que funcionen malament. S'han acabat aquells efusius petons repartits a dojo durant els dies de campanya. Aquelles cordials abraçades ara es reduiran en una freda i protocol·lària salutació d'encaixada de mans.

Fins d'aquí a quatre anys, no tornarem a rebre aquelles afectuoses cartes dels candidats/es que diuen pensar en nosaltres. Trobarem a faltar aquells suggestius fullets amb tot un reguitzell de promeses que sovint després no es compleixen. Les bústies, que durant els dies de campanya electoral han estat plenes a vessar, tornaran de nou a la seva normalitat.

Llegint i rellegint els programes electorals resulta curiós comprovar com totes les opcions polítiques, des de la dreta fins a l'esquerra, coincideixen en algunes expressions gramaticals. Un fet que es pot percebre sobretot a l'hora de conjugar el verb «prometre». Totes les candidatures fan ús del mateix temps verbal. Concretament, el mode indicatiu, en futur simple, i en plural: farem, millorarem, transformarem, desenvoluparem, crearem, fomentarem, avançarem, implantarem, potenciarem, atendrem, vetllarem, contribuirem, aplicarem, lluitarem, impulsarem, ampliarem, completarem, recuperarem, treballarem... Aquestes locucions apareixen reproduïdes en diferents programes electorals de les candidatures manresanes. I de ben segur que en altres contrades és el mateix. Cap d'aquests verbs, però, no va acompanyat del corresponent complement justificatiu. És a dir, del «com» ho faran possible. Ningú explica d'on apareixeran els diners per a tantes promeses, ni tampoc s'explica com es pensa gestionar la hisenda municipal. Així, doncs, caldrà estar atents al final de la legislatura municipal per comprovar quants d'aquests verbs s'hauran conjugat en futur simple fins al participi. És a dir: fet, millorat, transformat, desenvolupat, creat, etc.

S'atribueix a l'enyorat professor Enrique Tierno Galván (exalcalde socialista de Madrid) aquella frase: «Las promesas electorales son una serie de proclamas hechas para no cumplirse». Una altra frase per reflexionar la va pronunciar l'alcaldessa de Madrid, Manuela Carmena, quan se li va recriminar l'incompliment de les seves promeses electorals. L'alcaldessa va replicar: «En absoluto es lo mismo un programa de gobierno que un programa electoral». Doncs, ja està tot aclarit. Ja és ben bé això. Cap problema! En el manual de la demagògia política hi queden ben explicat els arguments a esgrimir per justificar qualsevol incompliment.

Per cert, els qui han governat acostumen a detallar en el seu fullet electoral les fites aconseguides, però, ves per on, sempre es descuiden d'exposar les pífies comeses.

Aquests dies de campanya, mentre anava llegint la paperassa rebuda, tenia la sensació de viure en un paradís celestial. Ara, passada la ressaca, el dia a dia ens retornarà a la crua realitat terrenal. És el que tenen les campanyes electorals, passar del món irreal al món real.