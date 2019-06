«Càritas és un 'chiringuito'»

Aquesta afirmació, del tot immoral i falsa, insultant i vergonyant, la va pronunciar la Sra. Rocío Monasterio, cap de llista de Vox a la presidència de la Comunitat de Madrid. En el debat públic entre els candidats a la Comunitat de Madrid, a la pregunta del Sr. Ángel Gabilondo, candidat socialista, sobre si Càritas era un «chiringuito», la Sra. Monasterio va respondre, sense cap mena de pudor, amb una afirmació rotunda i contundent: «Sí».

Aquesta opinió de la Sra. Rocío Monasterio sobre allò que constitueix el nucli de l'Església, la caritat, és a dir, l'amor als més desfavorits, és indigna d'una persona que vol representar el seu partit a la Comunitat de Madrid. Suposo que aquesta afirmació infame de la Sra. Monasterio no haurà agradat gens ni mica al cardenal Cañizares, que fa uns mesos (Levante, 10 de desembre de 2018) deia que Vox «es de derechas, en absoluto de extremaderecha» i, a més, «totalmente constitucional». Deu ser per això que els diputats de Vox a les Corts Valencianes, van jurar el seu càrrec «por Dios y por España». Per altra part, resulta curiós que, quan en el passat dia 21, en la constitució del Congrés, el Sr. Rivera es posés tan nerviós amb la fórmula que empraren els diputats independentistes per acatar la Constitució, però ni ell ni els seus diputats a les Corts Valencianes no manifestessin cap signe de desaprovació quan els diputats de Vox juraren «por Dios y por España».

Seria bo que els bisbes denunciessin l'afirmació de la Sra. Monasterio per falsa i per demagògica. I perquè la resposta de la Sra. Monasterio constitueix un insult als voluntaris que treballen a Càritas, una organització que és la veu i el cor de l'Església i que, evidentment, és tot el contrari d'un «chiringuito», ja que està al costat de les persones més fràgils de la societat.

L'Església italiana sí que ha criticat la «sobirania fetitxista» del ministre Salvini, que utilitza, d'una manera immoral, la creu, el rosari i l'evangeli per als seu discurs d'odi i de rebuig als immigrants. Com ha denunciat el setmanari catòlic italià, Famiglia cristiana, Salvini, envoltat dels representants de l'extrema dreta europea, exhibia el rosari i l'evangeli, abusant d'aquesta manera dels símbols cristians, mentre «un altre vaixell amb vides humanes, va ser rebutjat» per Itàlia, pel rebuig del Sr. Salvini als refugiats.

Però l'extrema dreta menysprea el Papa (a qui no perdona les seves crítiques a una economia que mata) i els immigrants, i per això no escolta la veu del papa Francesc quan ha denunciat el mur de Trump, ja que «la por ens torna bojos». Per això el Papa ens anima constantment a construir ponts i a enderrocar els murs que ens divideixen.

Els qui menyspreen Càritas i la seva tasca a favor dels més fràgils de la nostra societat i que alhora no tenen cap inconvenient a jurar «por Dios y por España», brandant rosaris i evangelis, queden ben retrats pel teòleg Joseba Andoni Pagola, quan denuncia aquells que veneren el Crucificat i alhora menyspreen els crucificats del nostre món.