Els sis d'aquí i la seva«ingènua impulsivitat»

A final del mes d'abril passat el teatre Conservatori de Manresa acollia un concert excepcional: el retrobament, per un dia, dels components del grup manresà Els sis d'aquí, nascut el 1978 i actiu fins al 1984. Eren Jordi Ribot, Pep Basiana, Montse Casserras, Nuri Cabanes, Xavier Oller i Xavier Mestres, i a principi de juny del 1979 en Josep Padró comentava a Regió7 les seves impressions d'aquesta «sisena de nois i noies amb una mitjana d'edat de catorze-quinze anys» que, «influenciats inconscientment pels Esquirols, en la forma interpretativa i el contingut ideològic dels ternes propis –seria absurd exigir-los ja una personalitat específica–, presenten una base musical prou consistent perquè de tant en tant, ens sorprenguin amb alguna idea afortunadament elaborada. Les veus dels nois, en ple trànsit fisiològic, sonen sovint aspres, en una difícil i contínua lluita per mantenir l'expressivitat. Amb tot i això, no s'arriba mai al baladreig, i el conjunt es manté en un pla sonor equilibrat i acceptablement flexible». Tot això segons Padró, «partint de la més espontània, franca i fins i tot ingènua impulsivitat». Home, a aquelles edats...