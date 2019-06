Millorar el riu

L'entitat ecologista Meandre ha contraposat la Festa del Riu, celebrada el cap de setmana passat i que va aconseguir mostrar les potencialitats de la riba del Cardener al seu pas per Manresa, amb el precari manteniment del parc fluvial. Lamenta la manca de manteniment del parc del Cardener i recorda que en campanya electoral la millora d'aquests espais ha estat un dels consensos posats sobre la taula. Consegüentment, ara toca impulsar la conservació i millora del patrimoni natural del riu Cardener al pas pel terme municipal de manera compatible amb el lleure i el turisme sostenibles. Toca reivindicar el riu com l'espai forestal més extens que voreja la zona sud i oest de la ciutat. Cal explorar-lo com a eina per a la sensibilització ambiental tot gestionant i ordenant els diversos sectors. Són objectius marcats en els treballs que s'han fet sobre la conservació i millora del riu al seu pas per Manresa conservar i potenciar la biodiversitat al mateix temps que se'l fa més accessible a la població.