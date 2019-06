Els sindicats es van tancar als «sindicats»

E l mes de juny del 1979 els sindicats Comissions Obreres (CCOO) i Unió General de Treballadors (UGT) van fer arreu del territori espa-nyol una tancada de comissions executives locals als espais de l'AISS. I què era l'AISS? Era l'Administració Institucional de Serveis Socioprofessionals, un invent del Govern d'Adolfo Suárez per mantenir la titularitat dels edificis i la feina dels empleats del sindicat «vertical» del franquisme. A Manresa ocupava l'edifici sindical del passeig de Pere III, mentre que els sindicats populars com CCOO i UGT havien de llogar espais particulars per als seus despatxos. Naturalment, exigien que el «patrimoni sindical acumulat», és a dir, el creat pel sindicalisme oficial del franquisme, revertís als sindicats democràtics, com va acabar passant al cap d'uns anys. Avui CCOO i UGT s'estan en aquell edifici; en aquells moments, però, encara una exigència, i per aquest motiu es van organitzar tancades com la de Manresa, que va ser visitada pel secretari general de CCOO a Catalunya, López Bulla, que apareix a la foto de la notícia amb els líders dels dos sindicats al Bages, Sebastià Vives (CCOO) i Manuel Cano (UGT).