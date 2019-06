Alcaldes a una setmana vista

El tema més o menys està així. Dissabte que ve s'han de constituir els nous ajuntaments sorgits de les darreres eleccions municipals. En el cas de Manresa no se sap, a una setmana vista, qui serà l'alcalde, si n'hi haurà un o dos durant els 4 anys de mandat o serà un tercer de diferent. Ni tampoc com es configurarà el nou govern de la ciutat. Les cares responsables de cada àmbit, vaja, aquell a qui queixar-nos i, per què no, també felicitar-lo quan pren decisions encertades, que n'hi ha moltes però no hi ha el costum d'admetre-ho. És la seva feina, s'acostuma a dir. I sí. Encara que un amable copet a l'espatlla en senyal d'aprovació sempre s'agraeix i t'esperona. Però això no és el que anava. Les eleccions van ser fa 15 dies. Fem memòria: Esquerra va guanyar per 10 vots (9.119) Junts per Manresa (9.109). Socis de govern els últims 3 anys i mig, l'alcaldia és a mans de l'antiga Convergència. Ara la reclama ERC com a llista més votada, mentre que Junts la vol compartir argumentat que 10 vots de 9.000 es pot considerar un empat tècnic. Això és almenys el poc que se sap ara per ara. No els falta raó a uns i als altres. Els últims dies les negociacions deuen haver estat frenètiques, tenses en alguns moments, i segur que disteses en altres (o no). Però hi ha un fet irrefutable: els electors els hi han manat i encomanat que s'entenguin. D'aquí a no res veurem si ho han entès.