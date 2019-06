S'entendran? Aquesta és la pregunta

S'entendran? Mentre ja hem votat i procurem tornar a la nostra vida normal en què ens dediquem a les nostres coses, ja comencem a sospitar que aviat haurem de tornar a pensar què votarem en les properes eleccions, diguem-ne catalanes, diguem-ne autonòmiques, diguem-ne com vulguem. Oi, president? Els candidats municipals als quals just acabem de votar ara s'ho estan pensant. Entre ells. No a tot arreu. Hi ha llocs on encara hi ha victòries aclaparadores. Però no és la moda que es porta ara. Per sort? Per desgràcia? Ho deixo per a un altre dia. Si un alcalde guanya, de nou, per majoria i onada és que potser ho ha fet bé. O molt bé. Tot i que si qui guanya és l'Albiol... ja no ho tinc tan clar. Potser ha guanyat per... deixem-ho. El que deia. Pactes. La cosa va de pactes. I a Manresa més. A Manresa va de 10 vots. Per 10 vots un ha guanyat l'altre. ERC 10 vots més que Junts per Manresa. Per 10 vots un ha perdut. No és un empat matemàtic, és clar, això només ho saben fer –increïblement– els de la CUP. I encara no ens n'hem refet. Ho recorden? Ara a Manresa descobrim que 10 vots no és res. I que 10 vots ho són tot. En això podríem estar-hi d'acord. Però 10 vots són un indicador de precisió davant del qual, crec, toca filar molt prim i escoltar bé. I ser precís. Ambdós. M'imagino Aloy i Junyent en una taula en què Aloy té 10 vots més. Només. I Junyent pensant, quin dia els vaig perdre? Només 10. I de qui són? S'entendran? Si fins ara s'han entès governant junts, seria lògic pensar que ho han de seguir fent. S'entendran? Si fins ara s'han entès governant junts seria lògic pensar que tenen ganes de perdre's de vista l'un de l'altre. O que els altres tenen ganes de perdre de vista l'un. S'entendran? Ja veig... Ho entendrem? El problema deu ser, només, la cadira. Pot ser que el problema sigui només la cadira? Entendre's com fins ara però canviant la cadira d'alcalde. I la vara. Sembla just. Sembla excessiu. Sembla tot molt polític i alhora molt animal (amb perdó)... Sembla que si pactes és per posar-te d'acord també en aquests detalls. I són aquests detalls els que justament et poden fer perillar el pacte. Compartir la cadira, doncs? Estic segur que els que tenen 10 vots més no ho voldran. Ni sentir a parlar-ne. Això també és filar prim. Però potser no fila. O sí. I això que aquests dos teòricament es volen entendre. La política costa d'entendre per als que practiquem un altre esport. Mentrestant ens ho miren i depenem d'ells i pensem que si, de vegades, resulta més fàcil pactar amb qui no t'entens, perquè pots fer un pacte contra natura que no va a favor de res i si en contra d'algú. Però el pots fer. I si vols el fas si vas a la teva. El que deia... Sí? No? S'entendran? Ens entendran?