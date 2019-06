Molt per triar a Manresa

Aquests dies, coincidint amb la propera celebració de la Nit de l'Esportista de Manresa, és moment de fer balanç de la temporada esportiva a la capital del Bages. I el primer que es veu a primera vista és que Manresa no només és bàsquet, almenys pel que fa a practicants (no tant si parlem d'aficionats). El jurat qualificador d'aquesta celebració anyal, enguany organitzada pel Manresa FS en el seu 40è aniversari al Kursaal, ha anat transmeten les primeres informacions en forma de finalistes absoluts i també joves, i en altres categories. Pel que fa al premi gran, abans d'arribar als 20 finalistes es va fer pública una llista de més de 60 esportistes pertanyents a divuit disciplines diferents. La feina del jurat ha estat, de ben segur, saber destriar, tenint en compte unes trajectòries totes elles envejables en les seves respectives modalitats, i deixar fora esportistes que podrien haver entrat en la llista definitiva de 20 esportistes. Això mateix en la categoria de joves (menors de 18 anys) amb un nombre molt destacat de practicant que tenen, com a mínim, títols de campions d'Espanya. Tot això parla molt bé d'una ciutat, Manresa, que ha destacat sempre, i encara ho fa, per ser multiesportiva i amb un gran nivell. I això malgrat que les entitats esportives, en general, no tenen unes economies gaire pròsperes i unes administracions que no poden dedicar els diners que l'esport manresà es mereix quant a instal·lacions, amb alguns dèficits que s'arrosseguen de fa molt temps.