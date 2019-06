un col·legi compromÈs

La delegació del Bages, Berguedà i Anoia del Col·legi d'Aparelladors inaugura nova seu avui a l'antiga oficina que Caixa Manresa tenia al xamfrà de la Plana i el carrer Vilanova, i on també havia obert, en el seu moment, una anomenada sala de borsa que pretenia ser un espai de servei i atracció d'inversors. Aquella oficina, una de les més singularitzades de l'entitat, va tancar en la darrera onada de supressió de sucursals de l'antiga caixa, fa tres anys. Des de llavors, un punt tan estratègic per a la continuïtat de l'activitat a l'eix que va des de Sant Domènec fins a la Reforma ha estat tancat i amb un aspecte depriment. El Col·legi, que ja tenia la seu a la plaça, ha vist l'oportunitat d'arrelar encara més profundament en aquell punt del Centre Històric i fa una aportació notable a la seva vivificació, amb un espai que oferirà activitats públiques i que aportarà vida a peu de carrer. És una decisió lloable que denota compromís amb la ciutat i voluntat de servei tant als seus col·legiats, amb una millora del servei que oferirà, com al conjunt de la societat, amb l'elecció que ha fet.