Junyent, 1 - Aloy, 3

Jordi Valls va ser alcalde de Manresa del 17 de juny del 1995 al 22 d'abril del 2006. Deu anys, deu mesos i cinc dies. Ha estat l'alcaldia més duradora d'ençà el retorn de la democràcia municipal, l'abril del 1979. Valentí Junyent l'hauria superat i hauria arribat als dotze anys si la seva llista hagués sigut la més votada a les urnes del 26 de maig. No va ser-ho –per molt poc–, però gràcies a la «generositat» d'ERC, demà, dissabte, no haurà de donar el relleu a un altre alcalde. Ho haurà de fer, però, al cap d'un any. Curiosa situació aquesta en què la possessió i la despossessió formen part del mateix acord de govern. (Alerta al llenguatge: Junyent dona gràcies a ERC per «cedir» l'alcaldia, i només es pot cedir allò que es posseeix, o s'hi té dret).



ERC va oferir el cap de Mireia Estefanell que va exigir Junyent en la crisi del Vermellgate. Un sacrifici per salvar el pacte. No va ser cap mala decisió, a la vista dels resultats electorals. Ara accepta lliurar-li una part del temps d'alcaldia que les urnes havien atorgat, pels pèls, a Marc Aloy. I ho fa pel mateix motiu: salvar el pacte de govern. Se sotmet davant l'amenaça de Junts de constituir-se en oposició. Prefereix tres anys d'alcaldia confortable abans que quatre de tempestuosa, en la qual hauria de governar amb només vuit regidors de vint-i-cinc i tota la força política dels postconvergents en contra.



S'entenen els motius d'ERC per acceptar les exigències de Junyent, però no s'entenen tan bé els motius d'aquest per formular-les. Què hi guanya amb un any d'alcaldia? Busca la imatge de demà al migdia, la tercera foto recollint el bastó de comandament nunicipal? Busca superar en durada els mandats de Joan Cornet i Juli Sanclimens, que van ser de vuit anys cadascun? Es tracta d'alleugerir el dolor per la derrota –per la mínima i en la quarta pròrroga, però der-rota al capdavall? El seu esperit competitiu, forjat en el món de l'esport, fa plausible aquestes interpretacions. És dels que lluiten a mort en un partit per la medalla de bronze.



D'aquí a quatre anys en farà tres que Marc Aloy serà alcalde. Oblidarem aviat que Junyent va ser-ho els primers dotze mesos del mandat; el record d'aquest temps es fondrà amb el dels vuit anys precedents. L'estabilitat del pacte treballarà a favor de l'alcalde d'ERC i de la seva candidatura el 2023 si tothom és lleial i ningú no es despenja i trenca l'acord en el moment més oportú a efectes electorals. Seria lleig, però estem parlant de política, no d'estètica.